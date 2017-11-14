На Луганщине обнаружены боеприпасы

Так, на Луганщине сотрудники правоохранительных органов недавно выявили, а также изъяли гранату РГД-5 и еще - 200 граммов марихуаны. Все это было изъято у 39-летнего жителя Лисичанска. Такую информацию недавно распространил отдел коммуникации полиции Луганщины.

Боеприпас и наркотики уже направили на экспертизу. На данный момент идет выяснение - зачем именно мужчина хранил все это дома. Данные же о правонарушениях внесли в реестр досудебных расследований. Мужчине теперь грозит наказание за незаконное обращение с оружием, а также за изготовление, покупку или хранение наркотиков.

Как сообщал УРА-Информ, у мужчины в Запорожье в октябре 20-17 г. изъяли боеприпасы и оружие.