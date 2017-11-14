На Донбассе двое террористов умерли от передозировки наркотиков – разведка

На Донбассе 13 ноября был зафиксирован случай смерти сразу двух террористов в результате передозировки метадоном. Такие данные содержатся в отчете ГУ разведки МОУ. Как стало известно - в военной части т.н. 1 АК среди служащих "офицерского состава" фиксируют рост зависимости от употребления наркотиков. И руководство части также принимает меры по скрытию подобных случаев. В докладе командованию официальной причиной смерти людей указано "гибель по итогам обстрелов со стороны ВСУ".

Как сообщал УРА-Информ, террористы при помощи минометов обстреляли жилые кварталы Марьинки.