08:13 14.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Латвия откроет консульство в Днепре

Латвия намерена открыть почетное консульство в Днепре, которое позволит углубить торгово-экономические, образовательные и культурные связи с Республикой.

Латвия откроет консульство в Днепре

Об этом сообщается на сайте Днепропетровской облгосадминистрации.

О таких планах заявил посол Латвии Юрис Пойканс во время встречи из первым заместителем председателя обладминистрации Олегом Кужманом.

По данным ведомства, открытие консульства позволит углубить торгово-экономические, образовательные и культурные связи между областью и балтийской страной.

Как отметил посол, диалог между Украиной и Латвией очень хорошо развивается. Он надеется, что после открытия консульства, все связи с Украиной углубляться и выйдут на новый уровень.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на сайте Киевской городской государственной администрации зарегистрирована петиция с просьбой назвать сквер возле посольства РФ в Украине в честь Амины Окуевой. Петиция была зарегистрирована, 31 октября, и всего за сутки собрала уже 271 подпись.


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