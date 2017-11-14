Коммунальные тарифы хотят повысить на 200 грн. в месяц с человека

Законопроект предусматривает, что производители упаковки будут самостоятельно утилизировать только определенный процент тех отходов, которые подлежат вторичной переработке. За утилизацию всех других отходов должен будет заплатить потребитель.

Эксперты в сфере ЖКХ считают, что с запуском мусороперерабатывающей отрасли, подобная инициатива повлечет за собой подорожание коммунальных платежей в среднем на 200 грн с человека в месяц.

Законопроект ориентируется на требования производителей, желающих минимизировать расходы. Так его уже поддержали влиятельные лоббистские бизнес-ассоциации: Европейская бизнес ассоциация, Американская Торгово-промышленная палата, а также Ассоциация упаковщиков, куда входят: "Тетра Пак", "Кен-пак", "CarlsbergUkraine", "Крафт Фудз Украина", "Сандора" "Нестле Украина", и другие крупные производители упаковки.

Как заявляла ранее автор законопроекта Елена Бабак. "Бизнесу нужно продать свою продукцию конечному потребителю, соответственно он будет искать оптимальные и дешевые пути обеспечения утилизации отходов упаковки».

Позицию производителей упаковки поддерживают и остальные авторы законопроекта среди которых: Анатолий Матвиенко, Татьяна Острикова, Олег Кришин, Остап Еднак и скандальный Борис Розенблат.

В то же время в парламенте успокаивают, говоря, что проект закона вряд ли будет поддержан в зале. Как альтернатива ему предлагается комплексное решение проблемы мусора – пакет законопроектов про переработку отходов: № 4835-д, 4836, 4837, 6602.

Этот пакет законопроектов предусматривает запуск комплексной системы обращения с отходами, создание новой отрасли переработки отходов, строительство современных перерабатывающих заводов, очистку страны от свалок, внедрение сортировки отходов, стимулирование эко-дизайна упаковки и товаров.

Но главное, как говорит один из авторов пакета законопроектов народный депутат Дмитрий Белоцерковец , комплексная система обращения с отходами не предусматривает фиксированного коммунального платежа за переработку мусора. Потребитель будет платить только за то, что покупает. В стоимости товаров – это составит в среднем не более 10 копеек на единицу товара.

Ранее о необходимости скорейшего внесения ряда законодательных норм, которые позволят ввести комплексную переработку отходов, заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Он отметил, что принятие пакета законов о переработке отходов создаст условия органам местной власти для решения назревших вопросов строительства перерабатывающих мощностей, заложит основы для стимулирования сортировки мусора.

Также заместитель председателя КГГА считает прогрессивной норму пакета законопроектов, согласно которой плата за переработку отходов включается в стоимость товаров.

В то время как инициативу, предлагаемую компаниями производителями упаковки об установлении тарифа на переработку, как коммунального платежа, назвал несправедливой и обременительной для киевлян.