14:16 14.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Киевоблгаз" обработал миллион обращений потребителей

Наиболее часто потребители обращаются по телефону за консультациями.

Так, с начала 2017 г. клиенты "Киевоблгаза" уже получили около миллиона консультаций. Потребители стали чаще использовать современные каналы для коммуникации и получают информацию без посещения офисов – передала недавно пресс-служба компании.

"Киевоблгаз" ведет постоянную деятельность по наращиванию числа способов взаимодействия с клиентами. С целью же обслуживания потребителей компания внедряет новые сервисы и улучшает существующие. За последние года работы "Киевоблгаз" осуществил прорыв в развитии клиент-сервиса.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин не поддержал идею повышения цен на газ.


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