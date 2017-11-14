"Киевоблгаз" обработал миллион обращений потребителей

Так, с начала 2017 г. клиенты "Киевоблгаза" уже получили около миллиона консультаций. Потребители стали чаще использовать современные каналы для коммуникации и получают информацию без посещения офисов – передала недавно пресс-служба компании.

"Киевоблгаз" ведет постоянную деятельность по наращиванию числа способов взаимодействия с клиентами. С целью же обслуживания потребителей компания внедряет новые сервисы и улучшает существующие. За последние года работы "Киевоблгаз" осуществил прорыв в развитии клиент-сервиса.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин не поддержал идею повышения цен на газ.