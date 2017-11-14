Боевики из минометов обстреляли жилые кварталы Марьинки - ФОТО

По вражеский огонь попали дома мирных жителей. Об этом на своей страничке в социальной сети во вторник утром сообщил глава Донецкой военно-гражданской государственной администрации Павел Жебривский.

Ссылаясь на данные председателя Марьинской районной городской администрации Владимира Мороза, глава ОГА, в частности, отметил, что обстрел продолжался примерно до девяти часов вечера и длился более двух часов.

Вместе с тем Жебривский отметил, что с восьми часов утра вторника в Марьинке работает обзорная группа, описывает последствия обстрела. Пока зафиксировали повреждения одного частного дома по улице Карпова.

Поступает также информация о наличии мин, которые не разорвались. Ее проверяют сотрудники ГосЧС, который сейчас находятся на месте происшествия и осматривают территорию, - пояснил чиновник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за минувшие сутки, понедельник, 13 ноября, боевики в зоне проведения антитеррористической операции 33 раза нарушали режим тишины. В результате боевых действий ранения получили двое украинских военнослужащих.