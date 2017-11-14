20:32 14.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Апелляционный суд оставил на свободе Александра Авакова

Апелляционный суд города Киева во вторник, 14 ноября, оставил в силе решение Соломенского районного суда и освободил сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра под личное обязательство.

Апелляционный суд оставил на свободе Александра Авакова

Вместе с тем суд обязал его и дальше носить электронный браслет. Решение принято коллегия судей и обжалованию не подлежит.

Таким образом суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Соломенского райсуда о мере пресечения фигуранту "дела рюкзаков".

Вместе с тем по словам адвокатов Александра Авакова, они ожидали такого решения суда и были уверены, что нет оснований для принятия другого.

Напомним, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках так называемого "дела рюкзаков" сообщило о подозрении сыну министра внутренних дел Украины Александру Авакову, бывшему заместителю главы МВД Сергею Чеботарю и представителю фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимиру Литвину.

Как сообщал УРА-Информ, 1 ноября суд отказался арестовать подозреваемых после чего САП обжаловала меру пресечения фигурантам "дела рюкзаков".


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