В Украине в понедельник дождь и мокрый снег

Так, в западных и восточных областях ночью, а днем в западных и северных в северных областях ожидается дождь, ночью на западе местами с мокрым снегом. На остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 метров на секунду, местами порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 6-11 градусов тепла.

В Киеве сегодня облачно, дождь. Температура воздуха ночью составит 0-2 градуса тепла. Днем потеплеет до 6-8 градусов.

На западе Украины - дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 5 градусов. Днем воздух прогреется до 5-13 градусов.

На севере страны днем также дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 6-11 градусов.

В центре Украины сегодня осадков не предвидится. Только в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях днем местами возможен небольшой дождь. Ночная температура воздуха составит 0-7 градусов со знаком плюя. Днем воздух прогреется до 7-14 градусов.

На востоке страны в понедельник ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 3-9 теплых градусов. Днем будет от 7-13 градусов тепла.

На юге Украины сегодня тепло и сухо. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 3-9 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов.

В Крыму в понедельник также сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 4-9 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов.