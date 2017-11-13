12:15 13.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Трехизбенке террористы обстреляли дома мирных жителей

По итогам разрывов, в домах мирных жителей Трехизбенки осколками были повреждены стены.

В Трехизбенке террористы обстреляли дома мирных жителей

Также по итогам обстрелов террористов в домах были повреждены фундамент, а также крыши. Террористы на Донбассе устроили обстрел домов мирных жителей н.п. Трехизбенка. Об этом, сославшись на информацию от украинской стороны СЦКК, рассказал пресс-центр АТО в Facebook.

Оказалось, что еще десятого ноября офицеры наблюдательного группы "Новоайдар" украинской стороны СЦКК зафиксировали нарушения режима прекращения огня – с использованием минометов боевиков – они стреляли по домам мирных жителей в Трехизбенке – сказано в сообщении. Согласно данным пресс-центра, еще девятого ноября три мины калибра попали в жилой сектор – около переулка Донецкого.

Как сообщал УРА-Информ, 12 ноября террористы на Донбассе нарушили перемирие 33 раза.


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