В понедельник Юпитер и Венера сблизятся

С Земли этот феномен будет выглядеть как одна яркая звезда на юго-востоке над самым горизонтом. Как сообщает ВВС сегодня две планеты пройдут рядом и это явление

лучше всего будет видно в средних северных широтах по всему миру, включая Великобританию и север Соединенных Штатов Америки.

При этом в безоблачную погоду будет видно, как две планеты пройдут друг от друга на расстоянии 0,3 градуса.

В Украине парад планет можно будет увидеть на рассвете, ориентировочно около шести часов утра.

Примечательно, с 17 на 18 ноября ожидается один из известнейших звездопадов – метеорный поток Леониды.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе землю накрыли мощные магнитные бури. Метеорологи прогнозируют они начнутся во вторник, 7 ноября, и могут продлится до 11 ноября без перерыва. Также довольно беспокойным будет 15 ноября, когда магнитосфера будет возбуждена.