17:43 13.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Никополе выявлено авто с арсеналом оружия

В Никополе полицейские обнаружили авто с арсеналом оружия.

В Никополе выявлено авто с арсеналом оружия

Такие данные распространил Отдел коммуникации полиции Днепропетровщины по материалам Никопольского отдела. Согласно этим данным – правоохранители изъяли из этого авто шесть тротиловых шашек, а также три сигнальные ракеты, гранату Ф-1 и около 300 патронов разного калибра.

Изъятые предметы были доставлены на экспертизу. Этот арсенал боеприпасов выявлен работниками патрульной полиции – сразу за сиденьем авто. Правоохранители сейчас выясняют происхождение всего этого оружия – ведутся розыскные мероприятия.

Как сообщал УРА-Информ, правоохранители изъяли боеприпасы и оружие на Донетчине.


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