В Никополе выявлено авто с арсеналом оружия

Такие данные распространил Отдел коммуникации полиции Днепропетровщины по материалам Никопольского отдела. Согласно этим данным – правоохранители изъяли из этого авто шесть тротиловых шашек, а также три сигнальные ракеты, гранату Ф-1 и около 300 патронов разного калибра.

Изъятые предметы были доставлены на экспертизу. Этот арсенал боеприпасов выявлен работниками патрульной полиции – сразу за сиденьем авто. Правоохранители сейчас выясняют происхождение всего этого оружия – ведутся розыскные мероприятия.

Как сообщал УРА-Информ, правоохранители изъяли боеприпасы и оружие на Донетчине.