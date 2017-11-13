В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов

Его магнитуда составила 6,5 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные Геологической службы Соединенных Штатов Аамерики, угрозы цунами в Тихом океане нет.

Эпицентр землетрясения находился в 69 километрах к юго-западу от Сан-Хосе на глубине около 20 километров. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро понедельника, 13 ноября, количество жертв землетрясения, которое произошло накануне на границе Ирана и Ирака, возросло до 141 человека. Более тысячи человек пострадали. При этом более 30 человек погибли в иракской провинции Сулеймания.