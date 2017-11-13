В Харькове военный попался на взятке - ФОТО

Полковник попался на взятке. Как сообщает пресс-служба харьковской полиции, в служебном кабинете руководителя квартирно-эксплуатационного отдела было изъято 23 тысячи гривен, полученным им незаконно.

Накануне правоохранители установили, что между обществом и квартирно-эксплуатационным отделом был подписан договор на поставку природного газа. В связи с изменением цены газа его стороны каждого месяца заключали дополнительные соглашения. За подписание такого соглашения чиновник требовал от представителей коммерческой структуры 45 тысяч гривен.

Сегодня военный был задержан во время получения части взятки. Сейчас взяточник задержан в порядке статьи Уголовно-процессуального кодекса Украины Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре на взятке в размере свыше 500 тысяч гривен задержали двух подполковников полиции.