Трампа на Филиппинах встретили протестами

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Примечательно, что в эти дни в филиппинской столице проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в котором США участвуют в качестве гостя.

Так, на улицы города вышли сотни активистов. Участники протестной акции принесли огромную картонную конструкцию с лицом Трампа и руками в виде фашистской свастики. "Кукла" держала сумку с деньгами, пистолет, ракету с ядерной боеголовкой и бульдозер. Под антиамериканские слоганы чучело сожгли.

Организаторы протеста заявили, что в акции приняли участие около трех тысяч человек. Данных о пострадавших нет.\

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве на площади Конституции возле Верховной Рады завершился "Марш возмущенных". Он был организован "Движением Новых сил". Люди под парламентом требовали принятия закона об импичменте и создание антикоррупционного суда.