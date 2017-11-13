СБУ раскрыло два центра по оформлению двойного гражданства - ФОТО

Они были организованы на западе Украины и его организаторы помогали получить двойное гражданство. Как сообщает в понедельник, 13 ноября, пресс-служба СБУ, полиция установила, что дельцы обеспечивали "клиентам" оформление поддельного пакета документов, дающих право претендовать на получение паспорта гражданина ряда стран Евросоюза.

Злоумышленники предоставляли заказчикам полный "пакет услуг", в том числе подбирали двойников, со знанием иностранного языка, для посещения иностранных дипломатических учреждений, - говорится в сообщении.

При этом, по данным ведомства, "услугами" центра уже воспользовались более тысячи человек. За свои услуги они брали по восемь тысяч евро. Правоохранители провели ряд обысков в офисах и по месту жительства злоумышленников и обнаружили там почти сто пакетов документов для оформления иностранного гражданства.

В частности, правоохранители нашли фальшивые печати органов власти СССР и Украины, паспорта граждан других стран, незаполненные бланки свидетельств о браке и заключения брака.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины разоблачила два нелегальных колл-центра, обслуживающих клиентов из Российской Федерации и оккупированного Крыма. Соответствующие сведения сообщает пресс-служба СБУ. По информации ведомства, сотрудники СБУ разоблачили два нелегальных колл-центра в Николаеве и Херсоне, которые обслуживали клиентов из РФ и временно аннексированного Крыма.