16:30 13.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Разведка сообщила о потерях террористов на Донбассе

На Донбассе в течение последней недели погибло девять боевиков.

Разведка сообщила о потерях террористов на Донбассе

Так, в течение недели  в зоне проведения на Донбассе АТО погибли как минимум девятеро боевиков. Такие данные в процессе брифинга распространил спикер украинского Минобороны по делам АТО Андрей Лысенко, ссылаясь на данные ГУ разведки.

В течение прошлой недели среди террористов на востоке было 26 раненых и девятеро – погибших. Максимальные потери террористы понесли на Авдеевском направлении и на Славянском, где т.н.1 АК потерял 10 и 9 "гибридных воинов" - отметил Лысенко.

Как сообщал УРА-Информ, танки и прочее тяжелое вооружение недавно были замечены миссией ОБСЕ  на территории ОРДЛО


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