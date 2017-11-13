Разведка сообщила о потерях террористов на Донбассе

Так, в течение недели в зоне проведения на Донбассе АТО погибли как минимум девятеро боевиков. Такие данные в процессе брифинга распространил спикер украинского Минобороны по делам АТО Андрей Лысенко, ссылаясь на данные ГУ разведки.

В течение прошлой недели среди террористов на востоке было 26 раненых и девятеро – погибших. Максимальные потери террористы понесли на Авдеевском направлении и на Славянском, где т.н.1 АК потерял 10 и 9 "гибридных воинов" - отметил Лысенко.

Как сообщал УРА-Информ, танки и прочее тяжелое вооружение недавно были замечены миссией ОБСЕ на территории ОРДЛО.