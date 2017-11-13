Правоохранители перекрыли международный канал торговлей людьми

Отмечается, что одновременно в Одессе и Николаеве общей межведомственной группой проведен ряд обысков у граждан, причастных к противоправной деятельности.

В результате обысков правоохранители обнаружили паспортные документы, бланки договоров с клубами в Турции, черновые записи, блокноты, телефоны и ноутбуки, флэш-носители информации, квитанции о пересылке денег, списки лиц женского пола.

Одному из фигурантов дела объявлено подозрение, он задержан. В настоящее время продолжаются следственные действия и устанавливаются другие причастные к делу лица.

По результатам проведенных мероприятий в пункте пропуска "Одесса-авиа" пограничники совместно с правоохранителями обнаружили двух гражданок Украины, которые являются жертвами торговли людьми.

Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований УК Украины. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в течение девяти месяцев 2017 г. правоохранители Украины выявили 263 случа торговли людьми. Согласно этой информации – за девять месяцев 2017 г. полиция выявила 263 уголовных правонарушений, о которых говорится в статье 149 (торговля людьми) УК страны. Это – примерно втрое больше, чем было за целый 2016 г.