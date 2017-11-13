Персоны агробизнеса: Рафаэл Гороян и его Прометей

Гость студии — Рафаэл Гороян, Глава наблюдательного совета и собственник группы компаний "Прометей", бизнесмен из рейтинга ста богатейших людей Украины по версии журналов Forbes и Фокус, меценат, основатель Благотворительного фонда Рафаэла Горояна, яркий представитель бизнес элиты, мнению которого доверяет рынок.

Более 20 лет назад в Николаеве была основана группа компаний "Прометей", которая за это время успела пройти долгий путь развития и стать одним из лидеров аграрного сектора Украины. Сегодня "Прометей" предоставляет полный комплекс услуг по анализу, приемке, хранению, сушке и отгрузке урожая. Компания выступает связующим звеном между национальными производителями и зарубежными покупателями, поставляя сельскохозяйственную продукцию на рынки стран Ближнего Востока, Европы и Южной Америки.

В выпуске говорим о взаимоотношения государства и бизнеса, о долгожданном разрешении проблемы возврата НДС, о климатическом кризисе и рынке земли, о теневом рынке и коррупции, о рисках ведения агробизнеса и марже, о логистике и аграрной инфраструктуре, об инвестициях и банковских кредитах, об управлении компанией и социальных проектах.

"Мы компанию строим на сотни лет вперёд!", – Рафаэл Гороян.

На фото: Наталия Церковникова и Рафаэл Гороян в студии программы OPEN CASE.

В следующем, праздничном выпуске, посвященным Дню работника сельского хозяйства, аграрии поздравят с праздником, подведут итоги и поделятся достижениями уходящего года, а также сделают прогнозы развития отрасли. Смотрите OPEN CASE с Наталией Церковниковой каждый четверг в 22:10 на Первом Деловом – телеканале Вашего бизнеса!