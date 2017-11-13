11:17 13.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье ожидают повышения уровня воды в реках

Повышение уровня воды в реках Закарпатья ожидается в ближайшее время.

На Закарпатье ожидают повышения уровня воды в реках

Такая ситуация вскоре будет в пределах русел рек. Известно, что украинские синоптики предупредили о повышении уровня воды на реках Закарпатья - в течение 13-14 ноября 2017 г. Подобные данные от Укргидрометцентра недавно передал пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, поступило предупреждение про подъем уровней воды на реках Закарпатья. Согласно информации Укргидрометцентра, 13, а также 14 ноября на реках региона ожидается продолжение повышения уровней воды над существующими уровнями на 20:00 12-го ноября на 0,3-1,0 метр – уточняют специалисты ГСЧС.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре ожидали повышения уровня воды в реках сразу трех областей.


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