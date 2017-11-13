На Закарпатье объявили штормовое предупреждение

Скорость ветра может достигать 15-20 метров на секунду. В горах порывы ветра - до 25 метров на секунду.

Тут также ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. В связи с чем а региона объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии, 14 ноября на реках Закарпатской области продолжится медленное повышение уровня воды на 0,3-1 метр, в нижних течениях Боржавы до 1,5 метра в пределах коренных берегов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ГосЧС предупреждает о подъеме уровня воды на реках Закарпатья. Согласно информации Укргидрометцентра, 13 ноября на реках региона ожидается продолжение повышения уровней воды над существующими уровнями на 0,3-1,0 метр.