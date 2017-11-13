На территории ОРДЛО замечены танки – ОБСЕ

Такие данные миссия ОБСЕ распространила в своем отчете за десятое ноября. Оказалось, что девятого ноября в неподконтрольных районах беспилотник ОБСЕ заметил зенитный ракетный комплекс 9К35 под названием "Стрела-10" – около поселка Долгое (22 км северо-западнее н.п. Луганск).

Также на луганском направлении "в подконтрольных районах за пределами линий отвода наблюдатели видели 25 танков (Т-64), а также замечены четыре самоходные гаубицы (2С3).

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе террористы препятствуют деятельности наблюдателей ОБСЕ.