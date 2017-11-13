На границе Ирана и Ирака произошло мощное землетрясение, погибли шесть человек

Его магнитуда составила 7,3 балла по шкале Рихтера. В результате стихийного бедствия погибли не менее шести человек. Число раненых увеличилось до 138.

Как сообщает Sky News Arabia, эпицентр подземных толчков находился в 32 километрах к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в ста километрах к юго-востоку от города Сулеймания в Ираке. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Южной части Тихого океана в районе Новой Каледонии 31 октября 2017 года произошло большое подводное землетрясение магнитудой 7 баллов. Землетрясение, эпицентр которого находился на глубине 15 километров ниже морского дна, не вызывал цунами.