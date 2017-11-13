На Донбассе ОБСЕ констатировала увеличение нарушений режима тишины

Об этом СММ ОБСЕ сообщила в своем отчете.

Так, в Луганской области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав меньше взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом.

Что касается Донецкой области, наблюдатели также зафиксировали увеличение количества нарушений режима тишины. По сравнению с предыдущим отчетом на территории Донецкой области миссия зафиксировала примерно 340 взрывов против около 100 соответственно.

В направлении Донецка, члены патруля ОБСЕ слышали 22 взрыва неопределенного происхождения и огонь из стрелкового оружия. Также 35 взрывов неопределенного происхождения и многочисленные перекрестные очереди из крупнокалиберных пулеметов на западно-юго-запад.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", только за прошлую неделю специальная мониторинговая миссия на Донбассе зафиксировала более 3286 случаев ведения огня со стороны бандформирований ЛНР, ДНР.