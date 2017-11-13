19:20 13.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Черкасчине глава компании растратил 4,8 миллиона гривен

К хищению бюджетных средств на Черкасчине также причастен глава одного из отделов Черкасской облгосадминистрации.

На Черкасчине глава компании растратил 4,8 миллиона гривен

В Черкасской области глава коммерческой компании подозревается в том, что он растратил 4,8 миллиона гривен. Про это речь идет в сообщении пресс-службы МВД страны в социальной сети Facebook.

Известно, что в Черкасской области правоохранители уже сообщили про подозрение главе коммерческой компании - в том, что он растратил бюджетных средств – в размере 4,8 миллиона гривен. Сотрудники Управления экономической защиты в Черкасской области уже доказали причастность руководителя компании к хищению бюджетных средств и начальника отдела ОГА. Им грозит лишение свободы – на срок 7-12 лет.

Как сообщал УРА-Информ, сын Авакова подозревается в хищении бюджетных средств.


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