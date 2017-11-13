Количество жертв землетрясения в Иране достигло более 140 человек - ФОТО

Более тысячи человек пострадали. При этом более 30 человек погибли в иракской провинции Сулеймания.

Как сообщает Press TV, ссылаясь на данные местных властей, наибольшие жертвы и разрушения зафиксированы в провинциях Керманшах и Илам. По данным созданного кризисного центра, именно туда пришелся основной удар стихии.

В свою очередь Красный Полумесяц сообщил, что около 70 тысяч иранцев остались без крова и нуждаются во временном жилище.

В результате обвала в горах, вызванного землетрясением сильные разрушения получила плотина Дарбандихан, расположенная на севере Ирака. Она находится на притоке реки Тигр в провинции Сулеймания.

Вместе с тем аэропорты провинций работают в штатном режиме, для отправки пострадавших в Тегеран подготовлено более 20 армейских вертолетов. Стратегические объекты, в том числе нефтегазовая инфраструктура, не пострадали, - заверили власти, добавив, что принимают все необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим.

При этом президент Ирана Хасан Роухани уже распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

В зону бедствия направлены дополнительные подразделения спасателей, местное отделение Красного Полумесяца развернуло там поисковые и спасательные операции. Для обеспечения людей необходимыми продуктами, теплыми вещами и топливом в пострадавших районах развернуты полевые госпитали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера на ранице Ирана и Ирака произошло мощное землетрясение. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра эпицентр подземных толчков находился в 32 километрах к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в ста километрах к юго-востоку от города Сулеймания в Ираке. Очаг залегал на глубине десяти километров.