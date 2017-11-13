16:57 13.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Главарь "ДНР" не исключил перспективу "большой войны"

Александр Захарченко не исключил возможности возобновления полномасштабных военных действий на Донбассе.

Главарь

 Главарь т.н. "Донецкой народной республики" Александр Захарченко убежден, что ситуация с военными действиями на Донбассе как раз ведет к возникновению "большой войны". Об этом главарь ДНР заявил в рамках встречи с журналистами – передает сайт "Донецкое агентство новостей".  По словам Захарченко – сейчас идет подготовка к наступлению, 12-го ноября был обстрел на Светлодарской дуге. Данная ситуация является предвестником большой войны – уточнил он.

Как сообщал УРА-Информ, разведка украинского Минобороны поведала про потери террористов Донбасса за последнюю неделю.


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