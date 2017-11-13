Главарь "ДНР" не исключил перспективу "большой войны"

Главарь т.н. "Донецкой народной республики" Александр Захарченко убежден, что ситуация с военными действиями на Донбассе как раз ведет к возникновению "большой войны". Об этом главарь ДНР заявил в рамках встречи с журналистами – передает сайт "Донецкое агентство новостей". По словам Захарченко – сейчас идет подготовка к наступлению, 12-го ноября был обстрел на Светлодарской дуге. Данная ситуация является предвестником большой войны – уточнил он.

Как сообщал УРА-Информ, разведка украинского Минобороны поведала про потери террористов Донбасса за последнюю неделю.