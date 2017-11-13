25% судей не хватает в украинских судах

Такая информация распространена 13-го ноября делегатами четырнадцатого внеочередного съезда украинских судей. Съезд этот состоялся в столице.

Состоянием на первое октября 2017 г. в украинских судах было более 1000 вакантных должностей судей – то есть 25% от общего числа – уточнили делегаты. Они также отметили, что по причине отсутствия нужного числа судей в украинских судах не осуществляется правосудие и не рассматривают вовремя дела.

Как сообщал УРА-Информ, ЕС ищет судей для антикоррупционного суда, который должен быть образован в скором времени в Украине.