18:47 13.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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25% судей не хватает в украинских судах

В украинских судах на данный момент вакантна примерно четверть судейских должностей. 

25% судей не хватает в украинских судах

Такая информация распространена 13-го ноября делегатами четырнадцатого внеочередного съезда украинских судей. Съезд этот состоялся в столице.

Состоянием на первое октября 2017 г. в украинских судах было более 1000 вакантных должностей судей – то есть 25% от общего числа – уточнили делегаты. Они также отметили, что по причине отсутствия нужного числа судей в украинских судах не осуществляется правосудие и не рассматривают вовремя дела.

Как сообщал УРА-Информ, ЕС ищет судей для антикоррупционного суда, который должен быть образован в скором времени в Украине. 


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