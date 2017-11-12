В Херсонской области заработала новая ферма ветровых электрогенераторов

По его словам, эта ветряная электростанция войдет в тройку наиболее крупных ферм в восточной Европе. Гройсман отметил, что правительство планирует развивать любые другие альтернативные источники энергии, особенно в регионах. В бюджете на 2018 год уже заложены определенные средства для реализации программы развития источников альтернативной энергии.

"Наша главная задача - это стать энергонезависимыми, и мы уверенно двигаемся в данном направлении", - подчеркнул глава правительства.

Ранее воспитанник Малой академии наук Украины Николай Иванченко представил изобретение, поможет очищать воду от разлитой нефти, а также использовать этот материал для очистки топлива.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Украина имеет огромный потенциал в сфере энергетики.