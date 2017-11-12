16:54 12.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Херсонской области заработала новая ферма ветровых электрогенераторов

В Херсонской области открыли новую ферму ветряных электрогенераторов "Новотроицкий". Об этом  сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на странице в Facebook.

В Херсонской области заработала новая ферма ветровых электрогенераторов

По его словам, эта ветряная электростанция войдет в тройку наиболее крупных ферм в восточной Европе. Гройсман отметил, что правительство планирует развивать любые другие альтернативные источники энергии, особенно в регионах. В бюджете на 2018 год уже заложены определенные средства для реализации программы развития источников альтернативной энергии. 

"Наша главная задача - это стать энергонезависимыми, и мы уверенно двигаемся в данном направлении", - подчеркнул глава правительства.

Ранее воспитанник Малой академии наук Украины Николай Иванченко представил изобретение, поможет очищать воду от разлитой нефти, а также использовать этот материал для очистки топлива. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Украина имеет огромный потенциал в сфере энергетики


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