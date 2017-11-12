Украинского моряка, похищенного из судна близ Нигерии освободили

Среди освобожденных и гражданин Украины. Об этом в воскресенье, 12 ноября, заявила немецкая судоходная компания Peter Dцhle Schiffahrts-KG.

Как сообщает DW, ссылаясь на данные компании, моряки чувствуют себя хорошо и уже вернулись ко своим семьям. При этом представитель компании не уточнил условия, на которых пираты отпустили моряков, и точной даты возвращения.

По данным Международного морского бюро, всего за девять месяцев 2017 года в международных водах были зафиксированы 121 случай пиратства и вооруженных ограблений. В Бюро также добавили, что Гвинейский залив, где совершено нападение на немецкий корабль, из-за действий пиратов считается особенно опасной.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 21 октября пираты напали на контейнеровоз Demeter в Гвинейском заливе к югу от нигерийского города Порт-Харкорт. Восемь пиратов на быстроходной моторной лодке напали на корабль, когда тот заходил в нигерийский порт. Они похитили шестерых членов экипажа, включая капитана судна. Тогда в МИД сообщили, что среди похищенных членов экипажа был один гражданин Украины.