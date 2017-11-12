У пользователей iPhone X массово ломаются экраны

Об этом сообщает Mashable.

Некоторые пользователи новой десятой модели "яблока" обрушились с жалобами в службу поддержки компании производителя после того, как на гаждете заметили зеленую вертикальную полоску, которая появилась на дисплее с левой стороны. При этом телефон абсолютно не подвергался физическим ударам, падениям на пол, или любым другим внешним воздействиям.

Разочарованные покупатели пытались перезагрузить устройство и даже запустить процедуру восстановления, однако ничего не могло вернуть яркий и блестящий экран, который обладатели смартфона видели в рекламе. Руководство компании напомнило, что вместе с телефоном прилагается и специальная инструкция, которая может помочь пользователям избежать данного дефекта экрана.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно злоумышленники украли более 300 смартфонов новой модели iPhone Х из фургона в американском городе Сан-Франциско до начала продаж.