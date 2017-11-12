Twitter Трампа заполонили электронные боты

Об этом сообщает The Economist.

Сообщается, что хозяин Белого Дома входит в 30-ку самых популярных аккаунтов в социальной сети. Своими твитами президент сумел за год нарастить свою аудиторию на 225 процентов, что является чуть ли не абсолютным рекордом. Однако отмечено, что у Трампа среди подписчиков только 47 процентов настоящих людей. Все остальные просмотры его твитов составляют "глаза" читерских ботов.

Но даже при таком количестве просмотров, Трамп все равно отстает от своего "шоколадного" предшественника Барака Обамы, у которого 97 млн подписчиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно микроблог американского главы государства перестал работать из-за человеческой ошибки сотрудника Twitter. Его отключили на 11 минут.