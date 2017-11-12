Прогноз погоды Украины на сегодня

По состоянию на 12 ноября по всей территории страны ожидаются дожди, юг страны покроет облачная погода.
Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Температура воздуха днем составит от +4, а в столице воздух в полдень прогреется до максимальных +12. В центре Украины дневная температура составит от +6 до +10, на севере от +4 до +7. Максимальная температура воздуха ожидается в Крыму - до +14. Переменная облачность будет сохраняться и на востоке страны.
В украинской столице сегодня стоит ожидать дождей, местами с грозами, киевлянам рекомендуют захватить с собой зонтики.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее украинские синоптики предупредили о повышении уровня воды на Закарпатье.