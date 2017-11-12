Прогноз погоды Украины на сегодня

Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Температура воздуха днем составит от +4, а в столице воздух в полдень прогреется до максимальных +12. В центре Украины дневная температура составит от +6 до +10, на севере от +4 до +7. Максимальная температура воздуха ожидается в Крыму - до +14. Переменная облачность будет сохраняться и на востоке страны.

В украинской столице сегодня стоит ожидать дождей, местами с грозами, киевлянам рекомендуют захватить с собой зонтики.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее украинские синоптики предупредили о повышении уровня воды на Закарпатье.