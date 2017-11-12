11:23 12.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100178810:roman

Прогноз погоды Украины на сегодня

По состоянию на 12 ноября по всей территории страны ожидаются дожди, юг страны покроет облачная погода. 

Прогноз погоды Украины на сегодня

Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. 

Температура воздуха днем составит от +4, а в столице воздух в полдень прогреется до максимальных +12. В центре Украины дневная температура составит от +6 до +10, на севере от +4 до +7. Максимальная температура воздуха ожидается в Крыму - до +14. Переменная облачность будет сохраняться и на востоке страны.

В украинской столице сегодня стоит ожидать дождей, местами с грозами, киевлянам рекомендуют захватить с собой зонтики.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее украинские синоптики предупредили о повышении уровня воды на Закарпатье.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив