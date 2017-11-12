На Закарпатье предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках

Согласно информации ведомства, повышение уровня воды в реке ожидается в ночь с 12 на 13 ноября, местным жителям рекомендуют временно ограничить движение в этот день и защититься от возможных паводков. Подъем воды ожидают во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской областях ожидается повышение уровня воды на притоках Припяти.

Такое резкое климатическое изменение связано с дождями, которые накроют западные регионы Украины в ноябре. Формирование паводков ожидается в пределах русел, без угрозы негативных последствий. Однако рекомендуется увести скот и животных во временное убежище.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на этой недели синоптики на Закарпатье объявили штормовое предупреждение.