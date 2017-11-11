В Нацполиции назвали критерии улучшения для работы украинских следователей

Заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе назвал факторы, которые сегодня необходимы для повышения качества работы следователей.
Об сообщает официальный сайт полицейского ведомства.
По его словам, прежде всего нужно предоставить инструмент влияния на устранение причин и условий, способствовавших совершению преступления. Кроме этого, необходимо ускорить процесс избрания меры пресечения, а также убрать из Уголовного кодекса такую меру как взятия на поруки или под личное обязательство, что может сделать и следователь и прокурор, и это упрощает процедуру освобождения из-под стражи.
Также нужно упростить временный доступ к вещам и документам, информации на электронных носителях, в том числе и возможность изъять материалы мобильного оператора подозреваемого.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ведомство Национальной полиции отчиталось о результатах работы за 10 месяцев 2017 года.