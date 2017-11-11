В Нацполиции назвали критерии улучшения для работы украинских следователей

Об сообщает официальный сайт полицейского ведомства.

По его словам, прежде всего нужно предоставить инструмент влияния на устранение причин и условий, способствовавших совершению преступления. Кроме этого, необходимо ускорить процесс избрания меры пресечения, а также убрать из Уголовного кодекса такую меру как взятия на поруки или под личное обязательство, что может сделать и следователь и прокурор, и это упрощает процедуру освобождения из-под стражи.

Также нужно упростить временный доступ к вещам и документам, информации на электронных носителях, в том числе и возможность изъять материалы мобильного оператора подозреваемого.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ведомство Национальной полиции отчиталось о результатах работы за 10 месяцев 2017 года.