04:00 11.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В космос запустили ракету с украинским двигателем

С космодрома Куру во Французской Гвиане запустили европейскую ракету-носитель легкого класса Vega. Ее двигатель - четвертый степень украинского производства. 

В космос запустили ракету с украинским двигателем

Об этом сообщает Государственное космическое агентство Украины.

По информации ведомства, ракета-носитель вывела на околоземную орбиту марокканский спутник ДЗЗ Mohammed VI-A.

Также сообщается, что маршевый двигатель РД-843 ракеты-носителя был разработан Государственным предприятием "Конструкторское бюро "Южное" им.Янгеля и изготовленный Государственным предприятием "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. Макарова".

Кстати, это уже 11 пуск программы Vega и третьим в 2017 году. Всего за пять лет работы Vega вывела на орбиту 26 спутников для 20 заказчиков по всему миру.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) и компания Uber заключили соглашение на совместную работу над центром управления летающим такси Uber Elevate. 


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