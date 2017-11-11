В космос запустили ракету с украинским двигателем

Об этом сообщает Государственное космическое агентство Украины.

По информации ведомства, ракета-носитель вывела на околоземную орбиту марокканский спутник ДЗЗ Mohammed VI-A.

Также сообщается, что маршевый двигатель РД-843 ракеты-носителя был разработан Государственным предприятием "Конструкторское бюро "Южное" им.Янгеля и изготовленный Государственным предприятием "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. Макарова".

Кстати, это уже 11 пуск программы Vega и третьим в 2017 году. Всего за пять лет работы Vega вывела на орбиту 26 спутников для 20 заказчиков по всему миру.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) и компания Uber заключили соглашение на совместную работу над центром управления летающим такси Uber Elevate.