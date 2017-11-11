08:00 11.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня по всей территории ожидается облачная погода

Сегодня по всей территории страны не стоит ожидать существенных осадков. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

Сегодня по всей территории ожидается облачная погода

Согласно информации центра, на Закарпатье пройдут умеренные дожди, лишь в восточных областях и Приазовье без существенных осадков. На севере страны температура воздуха прогреется до 10 градусов, ночью максимум до пяти с плюсом. Днем температура в украинской столице ожидается в размере 9-11 градусов со значением плюс. В Киеве сегодня возможен небольшой дождь, ночью и утром местами туман.

Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с. В горных районах Карпат стоит ожидать выпадение снега, температурный показатель будет колебаться на отметке в два-три градуса тепла.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на этой неделе в Украине ожидается дальнейшее падение атмосферного давления.


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