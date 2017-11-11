Сегодня по всей территории ожидается облачная погода

Согласно информации центра, на Закарпатье пройдут умеренные дожди, лишь в восточных областях и Приазовье без существенных осадков. На севере страны температура воздуха прогреется до 10 градусов, ночью максимум до пяти с плюсом. Днем температура в украинской столице ожидается в размере 9-11 градусов со значением плюс. В Киеве сегодня возможен небольшой дождь, ночью и утром местами туман.

Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с. В горных районах Карпат стоит ожидать выпадение снега, температурный показатель будет колебаться на отметке в два-три градуса тепла.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на этой неделе в Украине ожидается дальнейшее падение атмосферного давления.