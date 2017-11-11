13:54 11.11.2017 | Общество | Новости
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Майкл Флинн мог быть причастен к плану похищения Фетхуллаха Гюлена

Специальный прокурор Соединенных Штатов Америки Роберт Мюллер в ходе расследования обнаружил, что экс-советник по национальной безопасности Майкл Флинн мог готовить план по похищению Фетхуллаха Гюлена, а затем передать его Анкаре за крупную сумму денег.

Майкл Флинн мог быть причастен к плану похищения Фетхуллаха Гюлена

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что Флинн и его сын Майкл Флинн-младший вошли в сговор с турецкими властями, которые обещали наградить похитителей суммой в 15 млн долларов за проделанную операцию по передаче проповедника Гюлена, которого Турция обвиняет в попытке государственного переворота в ночь на 16 июля 2016 года.

Федеральное бюро расследований США допросило четырех свидетелей по данному делу и выяснило, что возможные переговоры могли проходить в клубу "21", где Флинн встретился с турецкими властями. В разговоре могли упоминаться детали транспортировки Гюлена на частном самолете в турецкую тюрьму на острове Имаралы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Турецкая республика просит Германию выдать 80 подозреваемых в связях с Гюленом


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