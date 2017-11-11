Четверть сельского населения уже объединились в ОТГ, - Зубко

Министр поздравил всех новоизбранных глав территориальных громад, подчеркнув, что именно от них теперь будет зависеть степень процесса децентрализации. Зубко отметил, что для Украины срочно необходимо внедрять новые социальные стандарты в сельскую местность, так как более 33 процентов украинцев проживают именно в поселках и селах, в отличии от Франции, Германии и Бельгии, где часть сельского населения на превышает отметки в шесть процентов.

На данный момент 3,6 млн сельского населения уже проживает в ОТО, в три раза больше людей ожидают создание таких структур в рамках децентрализации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сейчас в Украине уже создано около 700 территориальных общин.