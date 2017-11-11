Четверть сельского населения уже объединились в ОТГ, - Зубко

Более трех с половиной жителей сельской местности уже объединились в территориальные громады. Об этом на очередном правительственном форуме сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
Министр поздравил всех новоизбранных глав территориальных громад, подчеркнув, что именно от них теперь будет зависеть степень процесса децентрализации. Зубко отметил, что для Украины срочно необходимо внедрять новые социальные стандарты в сельскую местность, так как более 33 процентов украинцев проживают именно в поселках и селах, в отличии от Франции, Германии и Бельгии, где часть сельского населения на превышает отметки в шесть процентов.
На данный момент 3,6 млн сельского населения уже проживает в ОТО, в три раза больше людей ожидают создание таких структур в рамках децентрализации.
Как сообщалось в "УРА-Информ", сейчас в Украине уже создано около 700 территориальных общин.