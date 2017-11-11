12:51 11.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Четверть сельского населения уже объединились в ОТГ, - Зубко

Более трех с половиной жителей сельской местности уже объединились в территориальные громады. Об этом на очередном правительственном форуме сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Четверть сельского населения уже объединились в ОТГ, - Зубко

Министр поздравил всех новоизбранных глав территориальных громад, подчеркнув, что именно от них теперь будет зависеть степень процесса децентрализации. Зубко отметил, что для Украины срочно необходимо внедрять новые социальные стандарты в сельскую местность, так как более 33 процентов украинцев проживают именно в поселках и селах, в отличии от Франции, Германии и Бельгии, где часть сельского населения на превышает отметки в шесть процентов.

На данный момент 3,6 млн сельского населения уже проживает в ОТО, в три раза больше людей ожидают создание таких структур в рамках децентрализации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сейчас в Украине уже создано около 700 территориальных общин.


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