Американка получила 10 лет тюрьмы за женитьбу на собственной матери

По информации издания, 26-летняя Мисти Спэнн получила максимально возможный срок, предусмотренный законами для обвиняемых в инцесте.

Обвинения были выдвинуты и против ее матери, 44-летней Патришии Спэнн, однако женщина отказалась признавать вину. Ее дело суд рассмотрит в январе следующего года.

Отмечается, что Мисти Спэнн росла с бабушкой, так как ее мать была лишена родительских прав. В 2014 году женщины снова увиделись, а два года спустя поженились. Это был не первый подобный брак Спэнн-младшей. А в 2008 году она вышла замуж за собственного сына, однако 15 месяцев спустя брак был аннулирован властями.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в результате бунта в тюрьме мексиканского города Кадерейта погибли тринадцать человек и еще восемь серьезно ранены. По словам чиновников, бунт в тюрьме начался ночью из-за драки между представителями двух конкурирующих банд, в результате чего в учреждение были направлены войска сил безопасности.