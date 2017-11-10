08:37 10.11.2017 | Общество | Новости
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Великобритания назвала точное время выхода из ЕС

Правительство Великобритании планирует законодательно оформить точное время выхода страны из Европейского Союза. Об этом сообщает издание Reuters.

Великобритания назвала точное время выхода из ЕС

По информации агентства, выход королевства из ЕС должно состояться 29 марта 2019 в 23:00 по лондонскому времени.

"Мы выслушали представителей общественности и членов парламента и определили эту дату, чтобы устранить любую путаницу в формулировках", - говорится в заявлении правительства.

Напомним, что Лондон планировал покинуть ЕС 23 июня 2016 года ровно через два года после запуска Brexit с результатом победы в 51,9 процентов. Теперь правительство решило внести поправку в законодательство с указанием точного времени.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Британия может покинуть все структуры Европейского союза в течении 20 месяцев. Европейские чиновники категорически отказали премьеру Британии Трезе Мэй в определении периода выхода страны по Brexit на два года, и заявили, что переходный период по Brexit может быть ограничен лишь 20 месяцами. Скорее всего государство покинет союз не раньше 2020 года.


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