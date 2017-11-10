Великобритания назвала точное время выхода из ЕС

По информации агентства, выход королевства из ЕС должно состояться 29 марта 2019 в 23:00 по лондонскому времени.

"Мы выслушали представителей общественности и членов парламента и определили эту дату, чтобы устранить любую путаницу в формулировках", - говорится в заявлении правительства.

Напомним, что Лондон планировал покинуть ЕС 23 июня 2016 года ровно через два года после запуска Brexit с результатом победы в 51,9 процентов. Теперь правительство решило внести поправку в законодательство с указанием точного времени.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Британия может покинуть все структуры Европейского союза в течении 20 месяцев. Европейские чиновники категорически отказали премьеру Британии Трезе Мэй в определении периода выхода страны по Brexit на два года, и заявили, что переходный период по Brexit может быть ограничен лишь 20 месяцами. Скорее всего государство покинет союз не раньше 2020 года.