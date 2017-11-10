11:35 10.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В школах Луцка замечено 11 случаев заболевания корью

Согласно сведениям врачей - в Луцке уже замечено 11-ть случаев заболеваний корью.

В школах Луцка замечено 11 случаев заболевания корью

Так, было зафиксировано десять случаев в школе номер 25, а также еще один случай в школе номер семь. Такие данные распространили в пресс-службе Луцкого горсовета. Согласно данным – в этих учебных заведениях уже провели целый комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.

А среди 11-ти заболевших детей семеро не имели против кори прививок, а также и других прививок, а также двое детей не имеют второй вакцинации, которая делается в шестилетнем возрасте. Контактировавшие с больными детьми ученики и те, которые не имеют прививок, вскоре получат вакцину от данного вируса.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Луцке троих детей отвезли в больницу с корью.


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