В ООН призвали наказывать за злоупотребления с офшорами

В частности, они считают, что финансовые злоупотребления приводят к росту социальной несправедливости и ущемлению прав человека по всему миру. Об этом всем передает пресс-служба организации.

Отметим, что все эти нарушения приводят к росту социальной несправедливости и ущемлению прав человека по всему миру. Также из-за этого государственные бюджеты не получают достаточных поступлений, чтобы покрыть расходы, а это приводит к росту задолженности.

При этом эксперты напомнили, компании скрывают свою прибыль, чтобы снизить налоговые обязательства. Кроме того, юридические компании также должны нести ответственность, которые уклоняются от уплаты налогов.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ООН состоится голосование по продолжения работы инспекторов, которые определяют использования химического оружия в ходе гражданской войны в Сирии.