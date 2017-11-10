13:49 10.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе и Запорожье из-за минирования закрыли аэропорты

В Одессе и Запорожье сегодня утром полиция получила сообщения о минировании. В результате чего эвакуированы пассажиры и видеться проверка территорий на наличие взрывчатых веществ.

В Одессе и Запорожье из-за минирования закрыли аэропорты

Так, по данным полиции, около полудня директору аэропорта позвонил неизвестный, рассказавший о том, что на стоянке у аэропорта припаркован автомобиль со взрывчаткой.

Сейчас в аэропорту работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и кинологи, людей из аэропорта эвакуировали.

Такая же ситуация и в аэропорту Запорожья.

Как сообщают местные СМИ, неизвестный сообщил в полицию о минировании Международного аэропорта. Сообщение от "минера" поступило в тот момент, когда приземлился рейс из Турции, и в аэропорту наступил коллапс.

В настоящее время информацию о минировании проверяют следователи Шевченковского отделения полиции и спецподразделение "Сапсан", здание аэропорта оцеплено, рейсы были отменены.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в столице по причине возникшей угрозы взрыва была срочно закрыта станция метрополитена Дворец спорта. Выяснилось, что данная станция столичного метрополитена была закрыта на вход, а также выход. 


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