В Харькове пришла в себя беременная женщина, пострадавшая в ДТП на Сумской

В Харькове пришла в сознание беременная 29-летняя Жанна Власенко, котороя сильно пострадала в дорожно-транспортном происшествии на улице Сумской. Сейчас девушка дышит самостоятельно и пытается садиться.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.
По информации ведомства, пациентку вывели из искусственного сна и перевели из реанимации в обычную палату гинекологического отделения областной клинической больницы. В настоящее время ребенок развивается нормально.
При этом медики отметили, что в больницах сейчас остаются трое пострадавшие в ДТП. Всем им надеется необходимая медицинская помощь.
На момент ДТП Жанна Власенко находилась на 24-й неделе беременности. Все это время девушку поддерживали в состоянии медикаментозного сна.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфром", в страшном дорожно-транспортном происшестви на Сумской в Харькове скончалась еще одна пострадавшая, 20-летняя Диана Берченко.