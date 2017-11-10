16:17 10.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове пришла в себя беременная женщина, пострадавшая в ДТП на Сумской

В Харькове пришла в сознание беременная 29-летняя Жанна Власенко, котороя сильно пострадала в дорожно-транспортном происшествии на улице Сумской. Сейчас девушка дышит самостоятельно и пытается садиться. 

В Харькове пришла в себя беременная женщина, пострадавшая в ДТП на Сумской

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

По информации ведомства, пациентку вывели из искусственного сна и перевели из реанимации в обычную палату гинекологического отделения областной клинической больницы. В настоящее время ребенок развивается нормально. 

При этом медики отметили, что в больницах сейчас остаются трое пострадавшие в ДТП. Всем им надеется необходимая медицинская помощь.

На момент ДТП Жанна Власенко находилась на 24-й неделе беременности. Все это время девушку поддерживали в состоянии медикаментозного сна.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфром", в страшном дорожно-транспортном происшестви  на Сумской в Харькове скончалась еще одна пострадавшая, 20-летняя Диана Берченко.


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