В Харькове пришла в себя беременная женщина, пострадавшая в ДТП на Сумской

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

По информации ведомства, пациентку вывели из искусственного сна и перевели из реанимации в обычную палату гинекологического отделения областной клинической больницы. В настоящее время ребенок развивается нормально.

При этом медики отметили, что в больницах сейчас остаются трое пострадавшие в ДТП. Всем им надеется необходимая медицинская помощь.



На момент ДТП Жанна Власенко находилась на 24-й неделе беременности. Все это время девушку поддерживали в состоянии медикаментозного сна.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфром", в страшном дорожно-транспортном происшестви на Сумской в Харькове скончалась еще одна пострадавшая, 20-летняя Диана Берченко.