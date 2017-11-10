Убийство Кеннеди: в США опубликовали 13 тыс документов без правок

Все файлы доступны на сайте Национального архива США. Большинство документов, распространенных сегодня, ранее предавались огласке лишь в отредактированном виде", - говорится в сообщении национального архива США.

В уже опубликованных файлах есть стенограмма телефонного разговора обвиняемого Ли Харви Освальда с представителями посольства СССР в Мехико после самого убийства.

В опубликованном ранее документе ЦРУ говорится, что убийца американского президента Джона Кеннеди в 1963 году связывался с агентами советского КГБ.

Обнародование части материалов 24 июля 2017 года стало началом цикла выхода рассекреченных данных. Еще несколько тысяч документов будут опубликованы до конца апреля 2018 года.

По инициативе президента Дональда Трампа и просьбам исполнительных органов и ведомств страны часть архива не вошла в публикацию 27 октября, поскольку некоторые из документов могут нанести ущерб национальной безопасности США.

Однако после заявления WikiLeaks о вознаграждении в 100 тыс долларов за неопубликованную часть архива, Трамп заявил, что намерен рассекретить все архивные документы, связанные с убийством Кеннеди.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки рассекретили некоторые документы по убийству президента Джона Кеннеди в 1963 году. Как пояснили в Белом доме, сейчас на сайте можно увидит 2891 документа. Еще несколько тысяч будут опубликованы до конца апреля 2018 года.