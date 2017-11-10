17:51 10.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Террорист угрожал наблюдателям ОБСЕ

На востоке Украины в течение прошлой недели зафиксированы около пяти тысяч фактов нарушения режима прекращения огня.

Террорист угрожал наблюдателям ОБСЕ

Также оказалось, что недавно террорист "ДНР" угрожал наблюдателям мониторинговой комиссии ОБСЕ оружием. Такие данные в ходе пресс-конференции "Оперативная информация по технике безопасности и деятельности миссии ОБСЕ" распространил первый замглавы ОБСЕ Александр Хуг.

Согласно его словам – в течение недели зафиксированы ограничения в перемещении наблюдательной миссии. В эту среду в н.п. Пикузы член ДНР угрожал членам миссии автоматом, пребывая от них в непосредственной близости.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре сотрудники СБУ задержали террориста "ДНР".


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