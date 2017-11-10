Станислав Клых в России шесть дней провел в коме

Состояние его здоровья резко ухудшилось. К коме заключенного украинца привели лекарства, которыми Клыха кормили в психиатрической клинике.

Как сообщается на сайте Крым.Реалии в четверг вечером, 9 ноября, об этом сообщила мамы Клыха. Вместе стем крымчанка, гражданская активистка Ольга Афанасьева добавила, что она разговаривала с его мамой, которая ездила к нему недавно.

Он действительно находится в очень тяжелом состоянии. В России его засадили в психиатрическую клинику и там напичкали лекарствами, после которых украинец шесть дней провел в коме, у него пролежни.

Мама очень расстраивается, говорит, что, может быть, сейчас его еще можно спасти, чтобы хоть какой-то разум у него остался. Речь также идет о сохранении жизни, – пояснила она.

Напомним, Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22 с половиной и 20 годам заключения соответственно. При этом согласно приговору, Карпюк проведет в тюрьме первые десять лет, а Клых - девять лет, затем оба будут отправлены в колонию строгого режима.

В России Карпюка и Клыха осудили по делу об участии в боевых действиях в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО, запрещенной в РФ.

Как сообщал УРА-Информ, В марте 2017 года Клыха этапировали из Чечни в Верхнеуральск.

В сентябре он находился на лечении в психиатрической больнице в российском Магнитогорске.