Правоохранители проверили на наличие взрывчатки десять украинских аэропортов

Такие данные распространил пресс-секретарь Нацполиции страны Я. Тракало. Согласно его словам – в десяти украинских аэропортах получали сообщения про минирование. Такие сообщения получали

В Винницкой области, а также в Одесской, Черновицкой, на Ровенщине, в Ужгородской области, Херсонской и Ивано-Франковской, Харьковской и Днепропетровской. Все аэропорты были проверены следственно-оперативной группой. Наличие взрывчатки не подтвердилось ни в одном из аэропортов страны. Оттуда эвакуировали около 1,5 тысяч граждан.

Как сообщал УРА-Информ, из-за угрозы взрыва была закрыта столичная станция "Дворец спорта".