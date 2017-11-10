16:40 10.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Правоохранители проверили на наличие взрывчатки десять украинских аэропортов

Сегодня – десятого ноября – сразу в десяти украинских аэропортах получали сообщения про минирование.

Правоохранители проверили на наличие взрывчатки десять украинских аэропортов

Такие данные распространил пресс-секретарь Нацполиции страны Я. Тракало. Согласно его словам – в десяти украинских аэропортах получали сообщения про минирование. Такие сообщения получали

В Винницкой области, а также в Одесской, Черновицкой, на Ровенщине, в Ужгородской области, Херсонской и Ивано-Франковской, Харьковской и Днепропетровской. Все аэропорты были проверены следственно-оперативной группой. Наличие взрывчатки не подтвердилось ни в одном из аэропортов страны.  Оттуда эвакуировали около 1,5 тысяч граждан.

Как сообщал УРА-Информ, из-за угрозы взрыва была закрыта столичная станция "Дворец спорта".


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