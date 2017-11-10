Нацполиция отчиталась о результатах работы за 10 месяцев

Начальник Главного следственного управления Виталий Невгад сообщил, что на данном этапе работы ведомство закончило расследование по 686 тысячах уголовных производств. Из них почти 106 тысяч уже направлено в суд. Специалист подчеркнул основные направления в работе следователей, а также приоритетные дела, которые требуют срочных следственных действий.

Был озвучен план организационных вопросов, которы в Нацполиции планируют решить до конца года. Особое внимание на мероприятии было выделено вопросу участившихся в последнее время террористических актов на территории Украины, а также методам борьбы по их возможному предотвращению.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Нацполиция нашей страны уже приняла решение относительно перехода на работу центра "102".