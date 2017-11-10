NASA cовместно с Uber хотят запустить летающие такси - ВИДЕО

Машина рассчитана на четырех пассажиров и будет способна набирать скорость 322 км/ч. Со временем компания планирует перейти на беспилотники, что позволит еще больше снизить тарифы. Такие автомобили будут производить потенциальные партнеры компании - Boeing, Embraer, Mooney или Bell Helicopter.
Первым городом, в котором появится сервис UberAir, станет Лос-Анджелес. Предполагается, что UberAir будет доступным вариантом ежедневного перемещения между центром города и пригородами
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", детальные снимки гигантского айсберга показали сотрудник NASA, который откололся от ледника Ларсен летом текущего года. Об этом передает NASA Earth Observatory.
Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться на выборах президента в 2018 году, заявила в интервью телеканалу CNN, что поддерживает антироссийские санкции со стороны США против российских олигархов связанных с президентом РФ Владимиром Путиным.
В Интернете разгулялась новость о том, что якобы звездная супружеская пара Виктория и Дэвид Бекхэм решили окончаительно расстатся. Однако несмотря на это известная парочка порадовала своих поклонников новым совместным выходом в свет. Известно, что муж с женой побывали на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе.