NASA cовместно с Uber хотят запустить летающие такси - ВИДЕО

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, испытания летающих такси начнутся в 2020 году. Известно, что Uber собирается использовать летательные аппараты вертикального взлета и посадки, которые будут летать на небольших высотах.

Машина рассчитана на четырех пассажиров и будет способна набирать скорость 322 км/ч. Со временем компания планирует перейти на беспилотники, что позволит еще больше снизить тарифы. Такие автомобили будут производить потенциальные партнеры компании - Boeing, Embraer, Mooney или Bell Helicopter.

Первым городом, в котором появится сервис UberAir, станет Лос-Анджелес. Предполагается, что UberAir будет доступным вариантом ежедневного перемещения между центром города и пригородами

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", детальные снимки гигантского айсберга показали сотрудник NASA, который откололся от ледника Ларсен летом текущего года. Об этом передает NASA Earth Observatory.